Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie wahrscheinlich ist es, dass der Rover Opportunity mit der Erde Kontakt aufnimmt? Dies ist praktisch ausgeschlossen: Mitte 2018 bestand zum letzten Mal Kontakt zum Marsrover Opportunity, der im Januar 2004 auf dem Mars gelandet war und eigentlich nur für einige Monate den Roten Planeten erforschen sollte. Ihm wurde letztlich ein Staubsturm zum Verhängnis: Die Solarzellen, die den Rover mit Energie versorgten, waren mit einer dicken Staubschicht bedeckt, so dass der Rover irgendwann nicht mehr über ausreichend Energie verfügte. Die NASA versuchte nach Abklingen des Sturms wiederholt Kontakt zu dem Rover aufzunehmen, was aber nicht gelang, so dass man die Mission im Frühjahr 2019 für beendet erklärte. Das der inzwischen über 20 Jahre alte Rover sich nun nach eine Pause von über fünf Jahren und nach weiteren Marswintern selbstständig doch noch einmal meldet, wäre ein technisches Wunder. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.