Wie dunkel wäre es im All direkt zwischen der Sonne und dem nächstgelegenen Stern? Würde ich die Hand vor Augen sehen? Das lässt sich schwer sagen und kommt auch darauf an, wie viel Licht die Hand reflektieren kann, also ob man beispielsweise einen weißen Handschuh trägt oder ein dunkleren. Die Sonne und auch Alpha Centauri, also der sonnennächste Stern, wären am Himmel nur helle Lichtpunkt. Eine ungefähre Vorstellung von der Helligkeit im All "zwischen" den Sternen dürfte man erhalten, wenn man sich in einer mondlosen Nacht bei klarem Himmel fernab der Lichter der Städte aufhält.