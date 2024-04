Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo beginnt die Lichtgeschwindigkeit? Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist eine Naturkonstante. Breitet sich Licht allerdings nicht in einem Vakuum aus, sondern in einem Medium, kann es deutlich langsamer als die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sein. So ist schon in der Erdatmosphäre das Licht geringfügig langsamer, im Wasser etwa um ein Viertel und in manchen Gläsern kann Licht fast um die Hälfte langsamer sein als im luftleeren Raum. In ganz bestimmten, eher exotischen Medien bzw. Umgebungen kann das Licht sogar noch deutlicher weiter "abgebremst" werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.