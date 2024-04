Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Auch wenn es unwahrscheinlich ist, gibt es Pläne im Falle einer Invasion von Außerirdischen? Offiziell gibt es die nicht. Es gibt auch kein "Protokoll" was zu tun ist, wenn es Gelingen sollte, Kontakt zu einer außerirdischen Intelligenz aufzunehmen. Es wird in einem solchen Fall zwar eine Koordination durch die UN empfohlen, aber Verträge und Absprachen, wie die Menschheit als Ganzes mit einer solchen Entdeckung umgehen sollte oder was zu tun ist, wenn sich die außerirdische Intelligenz als feindselig herausstellt, gibt es nicht. Wie man bei einem "ersten Kontakt" vorgehen sollte, haben Experten schon wiederholt diskutiert, konkret dürfte das Thema die Politik aber erst interessieren, wenn es soweit ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.