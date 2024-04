Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Beeinflusst die Ablenkung des Lichts durch massereiche Objekte nicht auch unseren Blick auf das Universum? Ja, das tut es. Bei der "historischen" Sonnenfinsternis im Jahr 1919 konnte man dies erstmals beobachten: Sterne, die während der Sonnenfinsternis direkt neben der Sonne zu sehen waren und deren Licht damit auf dem Weg zur Erde die Sonne in sehr geringem Abstand passieren musste, erschienen am Himmel leicht versetzt im Vergleich zur Ansicht am nächtlichen Himmel ohne Sonne. Ein gutes Beispiel dafür, wie dieser Effekt unseren Blick auf das Universum verändert, ist der Gravitationslinseneffekt: Massereiche Objekte verstärken und verzerren noch weiter entfernte Galaxien, so dass diese uns beispielsweise als Bögen erscheinen, wir sie aber manchmal erst dadurch überhaupt sehen können, weil sie ohne diesen Effekt zu lichtschwach gewesen wären, um noch beobachtbar zu sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.