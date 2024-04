Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie breit ist der Kernschatten des Mondes bei einer totalen Sonnenfinsternis und wie schnell ist er? Bei einer totalen Sonnenfinsternis überstreicht der Kernschatten des Mondes die Erdoberfläche, so dass in einem schmalen Pfad eine totale Sonnenfinsternis zu sehen ist. Wie breit der Bereich ist, in dem die Finsternis als totale Finsternis erscheint, hängt von der genauen Geometrie der jeweiligen Finsternis ab, insbesondere vom Abstand des Mondes von der Erde. Bei der gestrigen totalen Sonnenfinsternis in Nordamerika war der Pfad zwischen 174 und 196 Kilometer breit. Zum Vergleich: Bei der vorherigen Finsternis in den USA im Jahr 2017 waren es maximal 114 Kilometer. Der Schatten des Mondes bewegt sich unterschiedlich schnell über den Erdboden - in der Mitte des Totalitätspfades langsamer als zu Beginn und am Ende. Bei der Finsternis gestern betrug die Geschwindigkeit bis zu über 2575 Kilometer pro Stunde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.