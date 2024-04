Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist mit Euclid los? Die Sonde Euclid der europäischen Weltraumagentur ESA war im vergangenen Frühjahr gestartet worden und soll während ihrer mehrjährigen Mission erstmals vom Weltraum aus systematisch den Einfluss von Dunkler Materie und Dunkler Energie auf die Entwicklung und großräumige Struktur des Alls untersuchen. Im Rahmen der Inbetriebnahme und der ersten wissenschaftlichen Beobachtungen hatte man allerdings bemerkt, dass sich die Abbildungsqualität des Teleskops im Laufe der Zeit geringfügig verschlechtert hat. Das Betriebsteam führt dies auf Ausgasungen aus den Bauteilen der Sonde zurück, die sich dann als dünne Eisschicht auf optische Teile des Teleskops abgesetzt haben. Diese hauchdünne Eisschicht beeinträchtigt die Beobachtungen mit dem Teleskop. Man hat inzwischen ein Verfahren zur Enteisung des Teleskops entwickelt, das nach Angaben der ESA in den letzten Wochen schon erfolgreich angewandt wurde. Man kann also hoffen, dass die Mission von diesem "eisigen Problem" nicht zu sehr beeinträchtigt werden wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.