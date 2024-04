Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn ich fast mit Lichtgeschwindigkeit zum nächstgelegenen Stern reise, wie lange dauert die Reise für mich im Raumschiff und wie viel Zeit vergeht auf der Erde bis zu meiner Ankunft? Nehmen wir an, die Reise würde in einem Raumschiff stattfinden, dass mit 95 % der Lichtgeschwindigkeit zum 4,34 Lichtjahre entfernten Sternsystem Alpha Centauri fliegt. Für einen Betrachter auf der Erde würde die Reise etwas mehr als 4,5 Jahre dauern. Im System des Raumschiffs kommt es allerdings zu einem verlangsamten Ablauf der Zeit, so dass dort weniger als 1,5 Jahre vergehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.