Was passiert mit dem Sternbild Orion, wenn Betelgeuse explodiert? Der Riesenstern Betelgeuse dürfte sein stellares Leben in nicht allzu ferner Zukunft als Supernova beenden. Er ist gleichzeitig Hauptstern des Sternbilds Orion und stellt eine der beiden Schultern des Himmelsjägers dar. Nachdem Betelgeuse zur Supernova geworden und die direkten Folgen der Explosion vorüber sind, wird dem Sternbild somit ein Stern fehlen, denn sehr wahrscheinlich dürfte kein mit dem bloßen Auge sichtbarer Überrest zurückbleiben. Da Sternbilder aber keine wirkliche wissenschaftliche Bedeutung haben und die Sterne eines Sternbilds in der Regel physikalisch auch nicht zusammengehören, wird das Fehlen von Betelgeuse für diese Himmelsregion und ihre Bezeichnung keine weiteren Folgen haben. Man müsste nur entscheiden, wie man die Umrisse des Himmelsjägers künftig ohne den einen Schulterstern auf Sternkarten darstellt.