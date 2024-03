Gibt es in den nächsten Jahren vergleichbare Novae wie T Coronae Borealis, die ohne Hilfsmittel zu beobachten sein werden?

In den nächsten Wochen oder Monaten erwartet man einen Ausbruch des Sterns T Coronae Borealis. Dieser in der Regel recht leuchtschwache Stern, der normalerweise nicht mit bloßem Auge zu sehen ist, wird dann so hell, dass man ihn für einige Zeit ohne Hilfsmittel erkennen können wird - wenn man denn weiß, wo er sich in etwa befindet. Das Besondere an T Coronae Borealis ist, dass es sich um eine wiederkehrende Nova handelt, es also in einem bestimmten zeitlichen Abstand immer wieder zu diesen Ausbrüchen kommt. Bei T Coronae Borealis liegen zwischen den Ausbrüchen rund 80 Jahre.

Die Explosion, die auf dem Stern stattfindet und für das Aufleuchten sorgt, ist nicht so stark, dass der Stern dadurch zerstört wird. Novae sind daher in der Regel auch nicht so hell wie Supernovae. Der Ausbruch von T Coronae Borealis wird also den hellen Planeten an unserem Nachthimmel keine Konkurrenz machen.

Man kennt weitere wiederkehrende Novae, für diese gilt allerdings auch, dass die betreffenden Sterne während eines Ausbruchs zwar oft eine Helligkeit erreichen, so dass sie mit bloßem Auge erkennbar sind, sie aber nicht so hell werden, dass man sie praktisch nicht übersehen kann. Ein prominentes Beispiel ist etwa RS Ophiuchi, der alle 15 Jahre ausbricht.

