Wenn ein Raumschiff fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegt und einen Scheinwerfer anschaltet, was passiert dann? Wenn man in einem Raumschiff sitzt, das fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegt und darin dann einen Scheinwerfer einschaltet, so sieht man aus dem Raumschiff trotzdem, wie sich das Licht mit Lichtgeschwindigkeit von diesem fortbewegt. Licht breitet sich immer mit Lichtgeschwindigkeit aus.