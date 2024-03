Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo findet man den Kometen Pons-Brooks am Himmel? Der Komet 12P/Pons-Brooks ist gerade am westlichen Abendhimmel zu sehen und inzwischen auch in Nicht-Fachmedien Thema. Allerdings sollte man von dem Kometen nicht zu viel erwarten: Er ist für visuelle Beobachter nicht wirklich eine große Attraktion, da ihm bislang ein ausgeprägter Staubschweif fehlt, dem beispielsweise der Komet NEOWISE 2020 seine eindrucksvolle Vorstellung am Abendhimmel verdankte. Astrofotografen sind hier deutlich besser dran. Entscheidend für die Beobachtung ist ein dunkler Himmel und ein möglichst freier Blick an den westlichen Horizont. Hier kann man derzeit Jupiter als hellen Lichtpunkt erkennen, der Komet befindet sich nördlich und unterhalb davon, also noch näher am Horizont. Am 1. April steht der Komet bei Ende der nautischen Dämmerung gerade einmal 15 Grad über dem Horizont und in den folgenden Tagen wird dieser Abstand noch geringer. Daher ist Pons-Brooks im Laufe des April immer schlechter zu sehen, obwohl er immer heller wird. Mit bloßem Auge ist Pons-Brooks übrigens nicht zu sehen, man benötigt mindestens ein gutes Fernglas und auch zu helles Licht, wie etwa der aktuell fast volle Mond, stören die Beobachtungen. Und, wie oben gesagt, man sollte nicht zu viel erwarten: Mehr als einen verwaschenen Fleck dürfte man nicht sehen. Zum Auffinden können auch Online-Planetarien wie etwa Stellarium helfen, dort ist der Komet verzeichnet. Eine besondere Konstellation ergibt sich übrigens am 10. April 2024: Da bilden die schmale Mondsichel, Jupiter und Pons-Brooks am Abend ein Dreieck über dem Westhorizont. Das könnte - gutes Wetter vorausgesetzt - die vielleicht beste Chance für diejenigen sein, die den Kometen bis dahin noch nicht gesehen haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.