Was passiert, wenn die Schwarzen Löcher von Milchstraße und Andromedagalaxie verschmelzen? Unsere Milchstraße und die Andromedagalaxie kommen sich beständig näher und werden in einigen Milliarden Jahren kollidieren und zu einer neuen Galaxie verschmelzen. Das dürfte irgendwann auch dazu führen, dass die supermassereichen Schwarzen Löcher beider Galaxien verschmelzen. Eine solche Kollision hat man bisher noch nicht beobachtet, so dass man sich nur aus theoretischen Überlegungen und Simulationen ableiten kann, was dabei passieren könnte. Sicher scheint zu sein, dass es sich um eines der energiereichsten Ereignisse im Universum handeln wird, Gravitationswellen ausgesandt werden und es für Regionen im Zentralbereich der neuen Galaxie sehr "ungemütlich" werden dürfte. Das muss aber nicht die gesamte Galaxie betreffen - weit entfernte Sternsystem werden davon eher weniger betroffen sein. Unser Sonnensystem etwa, könnte sich durch die vorherige Galaxienkollision noch sehr viel weiter entfernt vom Zentrum befinden als heute, obwohl entsprechende Simulationen natürlich noch sehr ungenau sind. Große Sorgen machen sollte man sich außerdem nicht: Die Erde ist zu diesem Zeitpunkt schon längst kein wohnlicher Ort mehr, da die Sonne schon zum Roten Riesen geworden ist.