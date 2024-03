Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Stellen die Beobachtungen von entfernten Galaxien durch James Webb die Kosmologie infrage? Das Weltraumteleskop James Webb, der wissenschaftliche Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble, beobachtet im Infraroten und soll unter anderem Galaxien entdecken und untersuchen, die in großer Entfernung existieren und die wir damit zu einem Zeitpunkt sehen, zu dem das Universum noch sehr jung war. Die Hoffnung ist, durch deren Beobachtung mehr über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien und des gesamten Universums zu erfahren. Tatsächlich hat James Webb die Erwartungen bislang nicht enttäuscht und manche Resultate scheinen auf den ersten Blick nicht zu allen Vorstellungen über die Geschehnisse in den ersten Milliarden Jahren des Universums zu passen. Nur verlangen natürlich neue Beobachtungen auch eine besonders gründliche Auswertung und Analyse. Nicht alles, was man auf den ersten Blick zu sehen glaubte, hat sich nach genauerer Betrachtung auch als das erwiesen, was man zunächst dachte. So gibt es viele Daten, die man noch erklären muss, aber noch niemand glaubt aktuell, dass man etwa die komplette Urknalltheorie umschmeißen müsste. Vielmehr wird es wohl darum gehen, ob die aktuellen Theorien zur Entstehung von Galaxien, supermassereichen Schwarzen Löchern, usw. zu den Beobachtungen passen. Aber gerade in diesem Bereich war zuvor noch vieles unklar, so dass James Webb hoffentlich neue Erkenntnisse - und vielleicht auch neue Theorien - liefern wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.