Warum benötigt man eine Mindestgeschwindigkeit, um die Erde zu verlassen? Weil die Erde alle Objekte anzieht. Wenn man einen Stein wirft, wird dieser - je nach Wurfgeschwindigkeit - irgendwann zur Erde zurückkehren. Je schneller man den Stein wirft, desto weiter ist der Punkt entfernt, an dem er wieder auf den Erdboden trifft. Erreicht der Stein aber (theoretisch) durch den Wurf eine bestimmte Geschwindigkeit, wird er, aufgrund der Erdkrümmung, gar nicht mehr auf die Erde auftreffen. Dafür gelangt er in einen Orbit um den Planeten. Trotzdem ist er dabei noch immer an die Erde gebunden. Um dem Einflussbereich der Erde tatsächlich zu verlassen, muss man den Stein so stark beschleunigen, dass auch die Anziehungskraft der Erde keine Chance mehr hat, den Stein auf eine Umlaufbahn um die Erde zu zwingen.