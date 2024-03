Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind auf der Erde noch Spuren vom Theia-Einschlag nachweisbar? Theia ist der Name des marsgroßen Objekts, das im jungen Sonnensystem mit der Erde kollidiert ist. Aus Teilen der Trümmer bildete sich dann, so die allgemein akzeptierte Theorie, der Mond. So gesehen ist der Mond die wohl offensichtlichste "Spur" dieser kosmischen Katastrophe. Auf der Erde selbst ist die Suche schwierig: Die Kollision dürfte rund vier Milliarden Jahre zurückliegen, die Erde selbst durch die Kollision komplett aufgeschmolzen gewesen sein, so dass sich auf der Oberfläche keine Krater oder ähnliches finden lassen. Allerdings wurde unlängst eine Studie veröffentlicht, in der das Forschungsteam bestimmte Anomalien im Erdmantel als Überreste von Theia identifiziert. Dies ist bislang allerdings nur eine Theorie. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.