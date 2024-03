Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie intensiv wird in eine bestimmte Richtung von der Sonne nach extrasolaren Planeten gesucht? Die Intensität der Suche nach extrasolaren Planeten hat bestenfalls indirekt mit einer bestimmten Richtung zu tun: Wenn man beispielsweise nach Transits von Planeten vor ihrer Sonne sucht, betrachtet man in der Regel Regionen, wo sich viele Sterne befinden, um so möglichst viele Sterne überwachen zu können. Man schaut dann in Richtung galaktisches Zentrum. Andere Programme nehmen nahegelegene Systeme genauer unter die Lupe und diese befinden sich in allen Richtungen rund um die Sonne. Oft wird auch bei bestimmten Sterntypen intensiver nach Planeten gefahndet, weil man um sie eher Planeten vermutet, die lebensfreundlich oder sogar erdähnlich sein könnten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.