In Veranschaulichungen der Gravitation wird immer ein Gitter gezeigt, das durch Sterne oder Planeten trichterförmig eingedellt wird. Gibt es also ein "oben" und "unten"? Die sogenannte Raumzeit in vier Dimensionen kann man sich nicht so leicht vorstellen. Es handelt sich um eine sogenannte Metrik, die flach sein kann oder in Anwesenheit von Masse auch gekrümmt. Für die angesprochene Veranschaulichung betrachtet man eine Art dehnbare Gummihaut. Es handelt sich dabei allerdings um ein 2D-Modell, man hat also eine räumliche Dimension und auch die zeitliche Komponente weggelassen. Zwar lässt sich so gut nachvollziehen, wie eine Masse den Raum krümmt und dies die Bewegungen anderer Objekte beeinflusst, doch sollte man vorsichtig sein, aus diesem Modell dann weitere Rückschlüsse zu ziehen.