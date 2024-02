Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird in der Raumfahrt nicht viel zu viel überstürzt? Gerade angesichts der Fehlschläge u. a, privater Raumfahrtunternehmen in letzter Zeit könnte man natürlich zu der Ansicht gelangen, dass ein langsameres Vorgehen einem Projekt förderlicher wäre. Allerdings ist das ein Problem privater Betreiber: Die Interessen etwa der Investoren verlangen es, möglichst schnell ein Ergebnis vorzeigen zu können, weil auch diese oft wieder anderen Anlegern gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Staatliche Agenturen haben da etwas mehr Zeit - aber natürlich müssen auch sie dafür sorgen, dass die Politik nicht ungeduldig wird und vielleicht die Mittel für ein Projekt kürzt. Manche Raumfahrtprojekte dauern übrigens sehr viel länger als man gemeinhin mitbekommt. Schon bevor ein Satellit oder ein Weltraumteleskop gebaut wird, sind oft schon viele Jahre ins Land gegangen. Tatsächlich gibt es Projekte, bei denen ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ihr gesamtes berufliches Leben verbracht hat. In Sachen Schnelligkeit darf man natürlich auch bei staatlichen Organisationen einen Aspekt nicht außer acht lassen: den Wettbewerb zwischen Ländern und politischen Systemen. Der Wettlauf zum Mond hätte ohne das damalige Kräftemessen mit der Sowjetunion sicher nicht so stattgefunden. Und dass aktuell plötzlich wieder viele Nationen zum Mond wollen, muss auch nicht nur rein wissenschaftliche Gründe haben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.