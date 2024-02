Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man beim Vorüberflug des Asteroiden Apophis 2029 Messgeräte auf dessen Oberfläche installieren? Der Asteroid Apophis wird 2029 in nur geringem Abstand die Erde passieren. Die Installation von Messgeräten auf einem mit hoher Geschwindigkeit vorüberfliegenden Brocken ist leichter gesagt als getan - schließlich kann man die Instrumente nicht einfach auf den Asteroiden schießen, sondern müsste sie sanft landen. Zudem müsste man die Stromversorgung sicherstellen und dafür Sorge tragen, dass sie an einer Stelle installiert sind, wo sie auch wissenschaftlich interessante Daten liefern können. Möglich ist dies, allerdings auch recht aufwendig. Es gibt aber dennoch eine Reihe von vorgeschlagenen und teils auch schon realisierten Missionen, die Apophis ab 2029 untersuchen sollen - allerdings aus dem Orbit: So hat die NASA ihre Asteroidenmission OSIRIS-REx, die Proben vom Asteroiden Bennu zur Erde gebracht hatte, umgewidmet. Als OSIRIS-APEX soll sie ab 2029 Apophis umrunden und den Asteroiden auf seiner Bahn begleiten. Auch bei der ESA gibt es Ideen für eine Erkundung von Apophis. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.