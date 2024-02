Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Die Position von Sternen und Galaxien entsprechen doch wegen der Lichtlaufzeit nicht ihrer heutigen Position. Gibt es auch Karten, die dies berücksichtigen? Einen Stern, der vier Lichtjahre von uns entfernt ist, sehen wir in einem Zustand und an einer Position, wie er sie vor vier Jahren hatte. Bei weiter entfernten Objekten ist dieser Blick in die Geschichte natürlich noch weitaus größer und kann auch Zeiträume umfassen, in denen sich Sterne oder Galaxie schon ein deutliches Stück bewegt haben. Man kann diese Bewegungen natürlich simulieren (soweit man sie vorher präzise genug bestimmen konnte), nur wären die daraus resultierenden Karten natürlich wenig anwendungsfähig - es sei denn, wir wollten uns heute auf den Weg zu einem fernen Ziel machen. Da müsste man dessen Eigenbewegung natürlich berücksichtigen. Ansonsten ist das eher wenig sinnvoll, weil wir die Welt eben so wahrnehmen, wie wir sie am Himmel sehen: Wir beobachten die Sterne am Himmel und auch andere physikalische Effekte, wie etwa die Gravitation, breiten sich nicht schneller aus als das Licht. So haben unsere Karten durchaus eine physikalische Relevanz für die Welt, wie wir sie erfahren. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.