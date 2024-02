Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es im Sonnensystem HD 40307 außerirdisches Leben geben? HD 40307 ist knapp 42 Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich im Sternbild Maler. Es handelt sich um einen Stern, der etwas masseärmer und leuchtschwächer als die Sonne ist, sich aber - wie die Sonne - in der stabilen Hauptreihenphase seines stellaren Lebens befindet. Um HD 40307 hat man bislang sechs Planeten entdeckt, bei denen es sich allesamt um sogenannte "Super-Erden" handelt. Sie sind also alle massereicher als die Erde. Sie umkreisen ihre Sonne zudem auch auf sehr engen Bahnen, weshalb es vermutlich zu einer gebundenen Rotation kommen dürfte, so dass sie HD 40307 immer die gleiche Seite zuwenden. Der äußerste bekannte Planet des Systems, HD 40307 g, hat etwa die siebenfache Masse der Erde und befindet sich in der habitablen Zone des Systems. Hier könnte es also flüssiges Wasser und eine Atmosphäre geben. Erdähnlich dürfte diese Welt allerdings aus den genannten Gründen nicht sein. Da man bislang noch nicht weiß, welche "Zutaten" auf einem Planeten vorhanden sein müssen, damit sich tatsächlich Leben bildet, ist natürlich nicht auszuschließen, dass dies auf diesem Planeten passiert ist. Es bleibt aber wissenschaftliche Spekulation. Auch weitere Merkmale der Planeten um HD 40307 lassen sich aktuell nicht bestimmen, so dass man auch über das Aussehen der fernen Welten nur spekulieren kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.