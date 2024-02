Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist es aus Sicht der Wissenschaft Quatsch, dass es in dem System Zeta Reticuli außerirdisches Leben gibt, das mit uns schon Kontakt hatte? Um es mit dem bekannten Astronomen und Autor Carl Sagan zu sagen: "Außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnlich starke Beweise." Und diese gibt es im Fall des Doppelsternsystems Zeta Reticuli einfach nicht - man hat noch nicht einmal einen Hinweis dafür gefunden, dass es in dem System Planeten gibt. Die Bekanntheit des Sternsystems beruht allein auf der Erzählung eines Ehepaars, die angeblich von Außerirdischen entführt wurden, die - darauf deutet eine Sternkarte hin, die der Mann anschließend skizziert hat - aus dem Zeta-Reticuli-System stammen sollen. Das ist aus Sicht der Wissenschaft kein Beleg für eine außerirdische Zivilisation in dem System. Auch für alle damit zusammenhängenden Schilderungen gibt es keinerlei Belege und vieles widerspricht den physikalischen Gesetzen, die wir für allgemeingültig halten. Natürlich kann kein Wissenschaftler ganz sicher ausschließen, dass es im System Zeta Reticuli nicht doch intelligentes Leben gibt - das gilt aber praktisch für jeden Stern, den wir am Himmel sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.