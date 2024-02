Gibt es Simulationen die zeigen, wie ein Planet von seinem Mond aus erscheint und umgekehrt?

Ja, die gibt es natürlich. Schon mit frei verfügbaren Planetariumsprogrammen wie Stellarium lassen sich solche Simulationen erstellen. Und es gibt natürlich zudem spezielle Simulationsprogramme für realistische Weltraumszenarien wie etwa SpaceEngine. Auch Weltraumagenturen veröffentlichen hin und wieder solche Ansichten, wie beispielsweise die NASA (als Beispiel: Saturn Through the Veil of Enceladus - Artist’s Concept).

