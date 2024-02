Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange "lebt" ein Schwarzes Loch im Zentrum einer Galaxie? Der Fragesteller hat als eine Antwortoption angegeben, dass das Schwarze Loch so lange "leben" könnte, bis es alle Sterne der Galaxie verschluckt hat. Das zeugt von einer falschen Vorstellung von Schwarzen Löchern: Sie saugen nicht alles Material in ihrer Umgebung ein wie gewaltige "Staubsauger". Sterne kreisen auf sehr stabilen Bahnen um das Schwarze Loch im Zentrum, genauso wie die Planeten des Sonnensystems um die Sonne kreisen. Ohne äußere Einflüsse wird sich daran nichts ändern. Es können allerdings immer einmal wieder Sterne abgelenkt werden und dann auf ihrer Bahn dem Schwarzen Loch zu nahe kommen, zerrissen und dann verschluckt werden. Solange dies passiert, wird das Schwarze Loch - mehr oder weniger schnell - weiter anwachsen. Passiert das nicht mehr, könnte es durch eine bislang nur theoretisch postulierte Strahlung (die sogenannte Hawking-Strahlung) ganz allmählich an Masse verlieren. Bislang ist unklar, ob es diese Strahlung wirklich gibt. Die Zeiträume, über die man aber theoretisch sprechen würde, liegen bei einem Vielfachen des heutigen Alters des Universums. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.