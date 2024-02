Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was würde man sehen oder detektieren, wenn man mit einem unzerstörbaren Raumschiff durch die Atmosphäre des Jupiter bis hin zu seinem festen Kern fliegen würde? Bei der Atmosphäre der Gasriesen wie Jupiter handelt es sich nicht um eine reine Gashülle über einem festen Kern, wie wir es etwa von der Erde oder auch von der Venus her kennen: Je weiter man ins Innere vordringt, desto höher werden Druck und Temperatur. Selbst wenn ein Raumschiff dadurch nicht zerstört würde, könnte man nicht wirklich etwas sehen, Sensoren an der Außenhaut würden die immer extremer werdenden Umweltbedingungen registrieren und könnten die Zusammensetzung des Gases messen.



Irgendwann würde diese Umweltbedingungen dafür aber sorgen, dass die Gase flüssig werden oder sehr exotische Zustände annehmen. Der Übergang zum festen Kern wäre eher fließend und es dürfte vermutlich keine klar definierte Oberfläche geben. Das alles würde das Vorankommen aber einen gewissen Tiefe sehr schwierig machen, selbst wenn das Raumschiff selbst nicht zerstört werden würde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.