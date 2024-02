Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was bedeutet das V bei den physikalischen Angaben etwa zu den Plejaden? Das "V" in Angaben wie "Scheinbare Größe (V)" oder "Scheinbare Helligkeit (V)" besagt, dass sich die Angabe auf den visuellen Bereich des Lichts bezieht, also den Bereich, den man mit dem Auge wahrnehmen kann. In anderen Wellenlängenbereichen können Objekte deutlich heller oder oder lichtschwächer sein oder es können sich Strukturen zeigen, die im sichtbaren Bereich des Lichts nicht zu erkennen sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.