Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Inwiefern ist Eis auch ein Zeichen für Leben oder mögliches Leben? Wenn mit Eis Wassereis gemeint ist, dann ist dessen Existenz auf einem Planeten oder einem Mond sicherlich interessant, allerdings noch kein Hinweis auf Leben. Das gilt übrigens auch für Wasser: Die bloße Existenz von Wasser muss nicht bedeuten, dass sich auch Leben entwickelt hat. Flüssiges Wasser gilt als notwendig für die Entstehung von Leben, ist aber für sich genommen noch kein Hinweis darauf, dass auch tatsächlich Leben entstanden ist. Wassereis bedeutet zumindest, dass diese notwenige "Zutat" für Leben vor Ort vorhanden ist, wenn auch nicht in passender, also flüssiger Form. Das könnte aber früher einmal anders gewesen sein oder unter einer Eisschicht immer noch anders sein. So vermutet man beispielsweise auch unter den dicken Eisschichten einige Monde unseres Sonnensystems einen Ozean aus flüssigem Wasser. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.