Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist es möglich, dass sich die Oberfläche eines Neutronensterns schneller bewegt als das Licht? Nein, das ist nicht möglich und aus dieser Tatsache lässt sich bei einer beobachteten Umdrehungsgeschwindigkeit (etwa durch die Pulse eines Pulsars) somit auf die maximal mögliche Größe des Objektes schließen. Man nimmt heute jedoch an, dass Neutronensterne einen Durchmesser von nur etwa 20 Kilometern haben. Der am schnellsten rotierende bekannte Neutronenstern ist PSR J1748-2446ad, der sich mit einer Geschwindigkeit von 716 Mal pro Sekunde um die eigene Achse dreht, was einer Geschwindigkeit an der Oberfläche von immerhin fast einem Viertel der Lichtgeschwindigkeit entspricht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.