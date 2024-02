Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann es im Inneren unserer Sonne ein kleines Schwarzes Loch geben? Die Frage nimmt Bezug auf eine Ende des vergangenen Jahres veröffentlichte Studie über sogenannten Hawking-Sterne (siehe: Hawking-Sterne: Sterne mit Schwarzem Loch im Zentrum vom 28. Dezember 2023). Es handelt sich dabei um Sterne, in deren Inneren sich ein kleines Schwarzes Loch befindet, das unmittelbar nach dem Urknall entstanden ist. Der leitende Wissenschaftler der Studie Earl Patrick Bellinger glaubt, dass solche Sterne "erstaunlich lange leben" können und sagt: "Unsere Sonne könnte in ihrem Zentrum sogar ein Schwarzes Loch haben, das so groß ist wie der Planet Merkur, ohne dass wir es bemerken." Und das ist das Problem: Feststellen könnten wir dies aktuell nicht. Es seien zudem weitere Simulationen erforderlich um herauszufinden, welche Auswirkungen ein zentrales Schwarzes Loch auf Sterne verschiedener Massen und Elementzusammensetzungen hätte. Die Antwort auf die Frage ist also: Es wäre wohl möglich, aber herausfinden können wir es noch nicht. Wir wissen ja noch nicht einmal, ob tatsächlich kleine Schwarze Löcher direkt nach dem Urknall entstanden sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.