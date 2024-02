Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn man einen großen Asteroiden entdecken würde, der auf Kollisionskurs mit dem Mond ist, würde man versuchen ihn abzulenken? Ein Asteroid, wie er beispielsweise einst auf der Erde einschlug und das Ende der Dinosaurier besiegelte, dürfte auch den Mond nicht zerstören. Wenn man also sicher sein könnte, dass wirklich der Mond getroffen wird, dürfte man sich vermutlich zurücklehnen und das Geschehen beobachten (nachdem eventuell dann auf dem Mond lebende Menschen evakuiert worden sind). Anders wird die Sache aussehen, wenn durch den Einschlag die Gefahr bestünde, dass größere Brocken auch auf die Erde gelangen und hier für Zerstörungen sorgen könnten. Wann genau man versuchen würde einzuschreiten, ist schwer zu sagen, da man bislang noch keine Erfahrung mit der Ablenkung eines so großen Brockens hat. Es käme auch darauf an, wie groß die Vorwarnzeit ist, wie präzise die Bahn des Asteroiden bekannt ist und was entsprechende Simulationen eines Einschlags ergeben. Denn eines würde man ja auf jeden Fall vermeiden wollen - dass durch irgendwelche Maßnahmen der Asteroid nicht den Mond trifft, sondern die Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.