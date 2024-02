Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum werden Meteorströme auf Sternkarten hauptsächlich am Osthimmel angezeigt? In der Regel wird von Meteorströmen der Radiant angegeben, also der scheinbare Ausstrahlungspunkt der Sternschnuppen am Himmel. Nach dessen Lage sind die Ströme auch benannt: So scheinen die Leoniden beispielsweise aus dem Sternbild Löwe zu kommen. Die Position der Sternbilder ändert sich im Laufe der Nacht, sie wandern von Osten nach Westen. Allerdings sind in der Regel die meisten Sternschnuppen am frühen Morgen im Osten zu sehen. Das hat einen einfachen Grund: Die Erde dreht sich nach Osten und auch ihr Umlauf um die Sonne erfolgt in Richtung Osten. Daher blicken wir am Morgen praktisch in Fahrtrichtung und drehen uns dem Meteoroidenstrom entgegen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.