Wann könnte die Sonne sieben Mal heller strahlen als im Jahr 705 vor Christus? Die Leuchtkraft der Sonne nimmt ständig zu, allerdings passiert das aktuell nur so allmählich, dass einige tausend Jahre dabei kaum eine merkbare Rolle spielen dürften. In den nächsten sechs Milliarden Jahren dürfte sich die Leuchtkraft der Sonne etwas mehr als verdoppeln. Erst in den anschließenden Entwicklungsphasen kommt es dann zu einem dramatischen Leuchtkraftzuwachs, so dass unsere Sonne zeitweise bis zu 2200 Mal heller strahlt als heute. Da wird die siebenfache Leuchtkraft des Fragestellers also locker erreicht. Auf der Erde wird es übrigens schon sehr viel eher ungemütlich: Auch durch die nur geringfügige Zunahme der Leuchtkraft wird es in knapp einer Milliarde Jahren so warm auf der Erdoberfläche, dass Leben hier nicht mehr möglich sein wird.