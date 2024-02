Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele der bekannten extrasolaren Planeten sind Gesteinsplaneten? Es ist in vielen Fällen nicht leicht, genaue Angaben zu Masse und Radius eines extrasolaren Planeten zu machen: Wird dieser beispielsweise nur mithilfe der Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt, kennt man nur eine Mindestmasse. Erst wenn ein Planet zusätzlich mit der Transitmethode nachgewiesen wurde, lassen sich Aussagen über Radius und Masse und somit auch über die Dichte machen, was Hinweise auf die Zusammensetzung gibt. Ganz grob lässt sich sagen, dass von den rund 5500 bekannten Planeten vielleicht etwa ein Viertel einen Radius haben, der geringer als der doppelte Erdradius ist. Kleine Planeten sind allerdings auch deutlich schwieriger zu entdecken, so dass diese Statistik stark von den Beobachtungsverfahren und -möglichkeiten beeinflusst ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.