Gibt es den Effekt der Gravitationslinse auch im "Kleinen"? Die Existenz von sogenannten Gravitationslinsen folgt aus Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, nach der Massenansammlungen den sie umgebenden Raum krümmen und so auch Lichtstrahlen ablenken. Eine solche Massenansammlung können beispielsweise Galaxienhaufen sein. So erkennt man auf entsprechenden Bildern oft verzerrte Bögen, bei denen es sich um die Abbilder noch weiter entfernter Galaxien handelt. Entfernte Objekte können durch den Effekt nämlich nicht nur dupliziert, sondern auch verzerrt, verstärkt oder vergrößert werden. Astronomen machen sich dies zunutze, erlauben Gravitationslinsen doch oft einen Blick auf Objekte, die so weit von uns entfernt sind, dass sie selbst mit modernen Teleskopen kaum mehr zu beobachten sind. Den Gravitationslinseneffekt gibt es aber tatsächlich auch im Kleinen, man spricht dann von "Microlensing": Hier sorgt ein - oft unsichtbarer - Stern, der die Sichtlinie von uns zu einem anderen weiter entfernten Stern durchläuft, dafür, dass dessen Helligkeit sich kurzzeitig erhöht. Man nutzt diesen Effekt auch zur Entdeckung von Planeten: Umkreisen nämlich Planeten den Stern in der Sichtlinie, kommt es zu einer charakteristischen Störung im Helligkeitsverlauf.