Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort In Science-Fiction-Filmen verstecken sich Raumschiffe oft in Nebeln. Ist das realistisch? Nein, das ist es nicht. Nebel kennen wir von zahlreichen Bildern von Teleskopen. Das "Problem" dieser Bilder ist, dass die Farbdarstellung in den meisten Fällen nicht dem entspricht, was man mit bloßem Auge sehen würde und die Strukturen selbst sogar erst dank langer Belichtungszeiten sichtbar werden. Würde man mit einem Raumschiff in einen solchen Nebel fliegen, würde man dies praktisch nicht bemerken. Der Nebel ist dazu viel zu dünn. Das bedeutet aber auch, dass man sich vor einem nahen Raumschiff dort nicht einfach verstecken könnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.