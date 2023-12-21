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Warum wird die Sonne heller und größer, wenn sie Masse
verliert?
Unsere Sonne verwandelt in ihrem Inneren Wasserstoff zu Helium und verliert
dadurch tatsächlich kontinuierlich Masse, die als Energie abgestrahlt
wird. Die Fusionsprozesse sorgen aber auch dafür, dass im Kern immer mehr Helium
vorhanden ist, wodurch die Dichte des Kerns ansteigt und damit auch der Druck.
Die Fusion läuft dadurch schneller, die Sonne wird heller. Durch die Erhöhung
der Sonnenleuchtkraft wird auch die äußere Hülle etwas nach außen gedrückt, die
Sonne wird somit auch größer. Ganz extrem wird dies zum Ende ihres nuklearen
Lebens, wenn die Sonne sich zum Roten Riesen aufbläht. Auch dafür sind die
Prozesse tief in ihrem Inneren verantwortlich.
(ds/21. Dezember
2023)
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