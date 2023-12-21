Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum wird die Sonne heller und größer, wenn sie Masse verliert? Unsere Sonne verwandelt in ihrem Inneren Wasserstoff zu Helium und verliert dadurch tatsächlich kontinuierlich Masse, die als Energie abgestrahlt wird. Die Fusionsprozesse sorgen aber auch dafür, dass im Kern immer mehr Helium vorhanden ist, wodurch die Dichte des Kerns ansteigt und damit auch der Druck. Die Fusion läuft dadurch schneller, die Sonne wird heller. Durch die Erhöhung der Sonnenleuchtkraft wird auch die äußere Hülle etwas nach außen gedrückt, die Sonne wird somit auch größer. Ganz extrem wird dies zum Ende ihres nuklearen Lebens, wenn die Sonne sich zum Roten Riesen aufbläht. Auch dafür sind die Prozesse tief in ihrem Inneren verantwortlich. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.