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Wenn es mehrere Universen gäbe, müssten die angesichts der Expansion nicht irgendwann aneinanderstoßen?

Die Idee eines Multiversums, in dem es mehrere Universen gibt, in denen sich bestimmte Grundmerkmale leicht unterscheiden und wir in einem dieser Universen leben, wird immer wieder diskutiert und dient zuweilen als Erklärung dafür, warum in unserer Welt bestimmte Naturkonstanten genau die Werte haben, die sie haben müssen, damit wir überhaupt existieren können. Wenn es ganz viele Universen gäbe, in denen die Konstanten alle etwas anderes wären, ist es logisch, dass es auch ein Universum geben muss, wo alles stimmt - nämlich unseres.

Es gibt noch weitere Interpretationen für Paralleluniversen bzw. ein Multiversum. Allen ist bislang gemein, dass man nicht wirklich weiß, wie man sie beweisen könnte. Was die Expansion unseres Universums angeht, muss das nicht unbedingt ein Problem sein - schließlich könnten sich die unterschiedlichen Universen ja auch in verschiedenen Dimensionen ausbreiten bzw. existieren. (ds/18. Dezember 2023)

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