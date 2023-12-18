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Wenn es mehrere Universen gäbe, müssten die angesichts der
Expansion nicht irgendwann aneinanderstoßen?
Die Idee eines Multiversums, in dem es mehrere Universen gibt, in denen sich
bestimmte Grundmerkmale leicht unterscheiden und wir in einem dieser Universen
leben, wird immer wieder diskutiert und dient zuweilen als Erklärung dafür,
warum in unserer Welt bestimmte Naturkonstanten genau die Werte haben, die sie
haben müssen, damit wir überhaupt existieren können. Wenn es ganz viele
Universen gäbe, in denen die Konstanten alle etwas anderes wären, ist es
logisch, dass es auch ein Universum geben muss, wo alles stimmt - nämlich
unseres.
Es gibt noch weitere Interpretationen für Paralleluniversen bzw. ein Multiversum.
Allen ist bislang gemein, dass man nicht wirklich weiß, wie man sie beweisen
könnte. Was die Expansion unseres Universums angeht, muss das nicht unbedingt
ein Problem sein - schließlich könnten sich die unterschiedlichen Universen ja
auch in verschiedenen Dimensionen ausbreiten bzw. existieren.
(ds/18. Dezember
2023)
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