Welche Theorien für das Ende des Universums gibt es außer dem Big Rip noch? In unserer Antwort auf die Frage gestern hatten wir kurz über die Theorie des "Big Rip" geschrieben, nach der die Expansionsrate des Universums immer schneller zunimmt, bis es das Universum praktisch zerreißt. Nach aktueller Datenlage stellt allerdings der "Big Freeze" die wahrscheinlichere Variante für das Ende des Univerums dar: Damit beschreibt die Kosmologie ein Universum, das sich immer weiter ausdehnt und kälter und kälter wird. Irgendwann gibt es dann keine leuchtenden Galaxien mehr oder man kann diese wegen ihrer Entfernung nicht mehr sehen. Am unwahrscheinlichsten dürfte der "Big Crunch" sein, bei dem die aktuelle Expansion des Universums irgendwann zum Stillstand kommt und sich umkehrt, so dass das Universum praktisch wieder in sich zusammenfällt.