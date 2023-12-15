Anzeige
 Home  |  Nachrichten  | Frag astronews.com  | Bild des Tages  |  Kalender  | Glossar  |  Links  | Forum  | Über uns    
astronews.com  
Frag astronews.com
astronews.com
astronews.com

Der deutschsprachige Onlinedienst für Astronomie, Astrophysik und Raumfahrt
Home  : Frag astronews.com  : Fragen : Antwort
----------
Welche Theorien für das Ende des Universums gibt es außer dem Big Rip noch?

In unserer Antwort auf die Frage gestern hatten wir kurz über die Theorie des "Big Rip" geschrieben, nach der die Expansionsrate des Universums immer schneller zunimmt, bis es das Universum praktisch zerreißt. Nach aktueller Datenlage stellt allerdings der "Big Freeze" die wahrscheinlichere Variante für das Ende des Univerums dar: Damit beschreibt die Kosmologie ein Universum, das sich immer weiter ausdehnt und kälter und kälter wird. Irgendwann gibt es dann keine leuchtenden Galaxien mehr oder man kann diese wegen ihrer Entfernung nicht mehr sehen. Am unwahrscheinlichsten dürfte der "Big Crunch" sein, bei dem die aktuelle Expansion des Universums irgendwann zum Stillstand kommt und sich umkehrt, so dass das Universum praktisch wieder in sich zusammenfällt.  (ds/15. Dezember 2023)

Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.

In sozialen Netzwerken empfehlen
|
Anzeige
astronews.com ist mir was wert
Unterstützung mit Paypal Flattr this [Konto]
[Unterstützen Sie diese Seite durch eine freiwillige Zahlung | mehr Informationen]
Frag astronews.com
 
Ihre Frage an astronews.com
 
Archivierte Fragen
Erde | Mond | Sonne | Planeten | Asteroiden und Kometen | Raumfahrt | Universum | Sterne, Galaxien und exotische Objekte | Astronomische Grundbegriffe und Methoden | Physik | diversen anderen Themen
 
Folgen Sie astronews.com
Mastodon facebook twitter RSS-Feeds
[mehr über soziale Netzwerke | mehr über RSS-Feeds | Newsletter bestellen]
 
Anzeige
astronews.com 
Nachrichten Forschung | Raumfahrt | Sonnensystem | Teleskope | Amateurastronomie
Übersicht | Alle Schlagzeilen des Monats | Missionen | Archiv
Weitere Angebote Frag astronews.com | Forum | Bild des Tages | Newsletter
Kalender Sternenhimmel | Startrampe | Fernsehsendungen | Veranstaltungen
Nachschlagen AstroGlossar | AstroLinks
Info RSS-Feeds | Soziale Netzwerke | astronews.com ist mir was wert | Werbung | Kontakt | Suche
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzerklärung | Cookie-Einstellungen
     ^ Copyright Stefan Deiters und/oder Lieferanten 1999-2023. Alle Rechte vorbehalten.  W3C
Diese Website wird auf einem Server in der EU gehostet.