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Welche Theorien für das Ende des Universums gibt es außer
dem Big Rip noch?
In unserer Antwort auf die Frage
gestern hatten wir kurz über die Theorie des "Big Rip"
geschrieben, nach der die Expansionsrate des Universums immer schneller zunimmt,
bis es das Universum praktisch zerreißt. Nach aktueller Datenlage stellt
allerdings der "Big Freeze" die wahrscheinlichere Variante für das Ende des
Univerums dar: Damit beschreibt die Kosmologie ein Universum, das sich immer
weiter ausdehnt und kälter und kälter wird. Irgendwann gibt es dann keine
leuchtenden Galaxien mehr oder man kann diese wegen ihrer Entfernung nicht mehr
sehen. Am unwahrscheinlichsten dürfte der "Big Crunch" sein, bei dem die
aktuelle Expansion des Universums irgendwann zum Stillstand kommt und sich
umkehrt, so dass das Universum praktisch wieder in sich zusammenfällt.
(ds/15. Dezember
2023)
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