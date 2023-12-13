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Man stellt sich das expandierende Universum wie einen
Luftballon vor. Hat es dann auch diese Form?
Nein. Das Bild des expandierenden Universums als Luftballon oder aufquellender
Klumpen Kuchenteig ist nur ein Versuch, sich die Expansion des Universums
irgendwie bildlich vorzustellen und zu veranschaulichen, wie sich die Galaxien
durch das Aufblasen bzw. Aufgehen voneinander entfernen. Es handelt sich
allerdings um eine um eine Dimension reduzierte Analogie: Im Ballonuniversum
wären wir zweidimensionale Wesen, die auf der Ballonoberfläche leben und die
Dreidimensionalität des Ballons gar nicht mitbekommen oder sich auch nur
vorstellen können.
(ds/13. Dezember
2023)
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