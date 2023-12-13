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Man stellt sich das expandierende Universum wie einen Luftballon vor. Hat es dann auch diese Form?

Nein. Das Bild des expandierenden Universums als Luftballon oder aufquellender Klumpen Kuchenteig ist nur ein Versuch, sich die Expansion des Universums irgendwie bildlich vorzustellen und zu veranschaulichen, wie sich die Galaxien durch das Aufblasen bzw. Aufgehen voneinander entfernen. Es handelt sich allerdings um eine um eine Dimension reduzierte Analogie: Im Ballonuniversum wären wir zweidimensionale Wesen, die auf der Ballonoberfläche leben und die Dreidimensionalität des Ballons gar nicht mitbekommen oder sich auch nur vorstellen können. (ds/13. Dezember 2023)

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