Wie viele Tonnen Wasserstoff gibt es in der Sonne? Die Sonne hat eine Masse von rund zwei Quadrilliarden Tonnen. Eine Quadrilliarde ist die Zahl 1027, also eine Eins mit 27 Nullen. Etwa 73 Prozent davon sind Wasserstoff, also grob 1,46 Quadrilliarden Tonnen.