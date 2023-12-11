Wie viele Sonnenmassen hat der Stern Betelgeuse und wie groß ist sein Durchmesser?

Ganz exakt lässt sich das nicht sagen, der Hauptstern des Sternbilds Orion dürfte einen Durchmesser von ungefähr 800 Sonnendurchmessern haben, wobei die Größe des Riesensterns offenbar schwankt. Die Masse von Betelgeuse schätzt man auf die 16,5- bis 19-fache Masse der Sonne.

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