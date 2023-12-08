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In einer Dokumentation wurde einmal berichtet, dass
Merkmale auf dem Mars für eine Atombombenexplosion vor langer Zeit sprechen. Was
ist davon zu halten?
Es gab tatsächlich einen Wissenschaftler, der vor rund zehn Jahren eine
entsprechende These aufgestellt hat. Besonders in einschlägigen Tageszeitungen
wurde das natürlich aufgegriffen, inklusive von Spekulationen über einen
vernichtenden Atomkrieg unter Außerirdischen. Was ist davon zu halten? Der
Astrophysiker und Autor Carl Sagan hat einmal gesagt: "Extraordinary claims
require extraordinary evidence" - also "außergewöhnliche Behauptungen erfordern
außergewöhnliche Beweise". Und diese Fehlen nach Ansicht praktisch der gesamten
Marsforschung in diesem Fall. Die These wurde meines Wissens auch nie in einer
renommierten, für das Fachgebiet zuständigen wissenschaftlichen Zeitschrift
veröffentlicht, so dass man sie wohl eher in den Bereich der "Science Fiction"
einordnen sollte.
(ds/8. Dezember
2023)
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