In einer Dokumentation wurde einmal berichtet, dass Merkmale auf dem Mars für eine Atombombenexplosion vor langer Zeit sprechen. Was ist davon zu halten? Es gab tatsächlich einen Wissenschaftler, der vor rund zehn Jahren eine entsprechende These aufgestellt hat. Besonders in einschlägigen Tageszeitungen wurde das natürlich aufgegriffen, inklusive von Spekulationen über einen vernichtenden Atomkrieg unter Außerirdischen. Was ist davon zu halten? Der Astrophysiker und Autor Carl Sagan hat einmal gesagt: "Extraordinary claims require extraordinary evidence" - also "außergewöhnliche Behauptungen erfordern außergewöhnliche Beweise". Und diese Fehlen nach Ansicht praktisch der gesamten Marsforschung in diesem Fall. Die These wurde meines Wissens auch nie in einer renommierten, für das Fachgebiet zuständigen wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht, so dass man sie wohl eher in den Bereich der "Science Fiction" einordnen sollte.