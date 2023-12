Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Konnte man früher einmal das Zentrum der Milchstraße mit bloßem Auge sehen? Nein, das ist kaum wahrscheinlich. Der Grund, warum wir den Bereich rund um das Zentrum unserer Milchstraße im sichtbaren Bereich des Lichts nicht sehen können, ist einfach: Die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie, die Sterne kreisen also in einer scheibenförmigen Struktur um das Zentrum. Wir befinden uns in dieser Scheibe und relativ weit vom Zentrum entfernt und müssen daher - wenn wir Richtung Milchstraßenzentrum schauen - durch eine recht große Strecke dieser Scheibe hindurchschauen. In der Scheibe bzw. in den Spiralarmen der Scheibe, befinden sich aber große Mengen an Gas und Staub, die den Blick im sichtbaren Bereich des Lichts erschweren oder unmöglich machen. Daran dürfte sich auch über Millionen Jahre nichts geändert haben. Mit bloßem Auge wäre sowieso kaum etwas zu sehen, da die Sternkonzentration im Milchstraßenzentrum außerordentlich hoch ist. Auch das Band der Milchstraße am Himmel, bestehend aus unzähligen Sternen, lässt sich mit bloßem Auge nicht in einzelne Sterne trennen. Beim Blick auf das Milchstraßenzentrum haben es aber durch die Staubwolken auch optische Teleskope schwer, die im gleichen Wellenlängenbereich beobachten wie das menschliche Auge. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.