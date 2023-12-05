Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wäre ein Teleskop auf der erdabgewandten Seite des Mondes leistungsfähiger als die auf der Erde bzw. das JWST? Ein großer Vorteil der erdabgewandten Seite des Mondes ist, dass sie vergleichsweise gut gegen Störungen von der Erde abgeschirmt ist. Deswegen wird die erdabgewandte Seite des Mondes insbesondere immer wieder als Standort für Radioteleskope genannt, da es hier - anders als auf der Erde - praktisch keine von Menschen erzeugte Radiostrahlung gibt. Natürlich kommen noch andere Aspekte wie die fehlende Atmosphäre hinzu, doch haben diesen Vorteil auch Weltraumteleskope. Ob ein Teleskop auf dem Mond nun leistungsfähiger wäre als Teleskope auf der Erde kommt natürlich immer darauf an, was genau man dort errichtet. Aber im Falle von Radioteleskopen könnten etwa Beobachtungen möglich sein, die von der Erde aus kaum zu machen sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.