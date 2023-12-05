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Wäre ein Teleskop auf der erdabgewandten Seite des Mondes
leistungsfähiger als die auf der Erde bzw. das JWST?
Ein großer Vorteil der erdabgewandten Seite des Mondes ist, dass sie
vergleichsweise gut gegen Störungen von der Erde abgeschirmt ist. Deswegen wird
die erdabgewandte Seite des Mondes insbesondere immer wieder als Standort für
Radioteleskope genannt, da es hier - anders als auf der Erde - praktisch keine
von Menschen erzeugte Radiostrahlung gibt. Natürlich kommen noch andere Aspekte
wie die fehlende Atmosphäre hinzu, doch haben diesen Vorteil auch
Weltraumteleskope.
Ob ein Teleskop auf dem Mond nun leistungsfähiger wäre als Teleskope auf der
Erde kommt natürlich immer darauf an, was genau man dort errichtet. Aber im
Falle von Radioteleskopen könnten etwa Beobachtungen möglich sein, die von der
Erde aus kaum zu machen sind.
(ds/5. Dezember
2023)
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