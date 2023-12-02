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Gibt es konkrete Planungen für eine astronautische Mission
zur erdabgewandten Seite des Mondes?
Nein, konkrete Planungen in diese Richtung gibt es nicht: Die erste Landung von
Menschen auf dem Mond seit mehr als 50 Jahren, geplant von der amerikanischen
Raumfahrtbehörde NASA im Rahmen von Artemis 3, wird vermutlich in der
Südpolarregion des Erdtrabanten stattfinden. Es gibt, insbesondere auf
chinesischer Seite, aber Pläne für eine eigene astronautische Mission zum Mond. Unter
den dafür diskutierten Landestellen sind auch Regionen auf der erdabgewandten
Seite, wie der Apollo- und Aitken-Krater sowie das Mare Moscoviense. Konkretere Informationen
bzw. Planungen gibt es dazu nicht.
(ds/2. Dezember
2023)
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