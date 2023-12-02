Gibt es konkrete Planungen für eine astronautische Mission zur erdabgewandten Seite des Mondes?

Nein, konkrete Planungen in diese Richtung gibt es nicht: Die erste Landung von Menschen auf dem Mond seit mehr als 50 Jahren, geplant von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA im Rahmen von Artemis 3, wird vermutlich in der Südpolarregion des Erdtrabanten stattfinden. Es gibt, insbesondere auf chinesischer Seite, aber Pläne für eine eigene astronautische Mission zum Mond. Unter den dafür diskutierten Landestellen sind auch Regionen auf der erdabgewandten Seite, wie der Apollo- und Aitken-Krater sowie das Mare Moscoviense. Konkretere Informationen bzw. Planungen gibt es dazu nicht.

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