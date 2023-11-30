Warum gibt es Mondfinsternisse nur in Vollmondnächten?

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Das hat einen sehr einfachen Grund: Damit es eine Mondfinsternis geben kann, muss die Erde genau zwischen Sonne und Mond stehen, damit der Schatten der Erde den Mond verdunkeln kann. Genau diese Stellung aber ist die Vollmondposition.
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