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Wäre eine astronautische Mission zum Mars und zurück innerhalb nur eines Jahres möglich?

Entscheidend für die Dauer einer Marsmission ist die Stellung der Planeten Erde und Mars zueinander. Diese schwankt während eines Umlaufs beider Planeten um die Sonne ganz erheblich. Etwa alle 26 Monate sind sich Erde und Mars besonders nahe, was der Grund dafür ist, warum alle Marsmissionen bislang in einem quasi Zweijahresrhythmus gestartet sind. Mit herkömmlicher Technik dauert eine Reise zum Mars etwa neun Monate. Mit einem höheren Energieaufwand ließe sich diese Zeit sicher noch etwas verkürzen, doch wird das eben auch sehr teuer.

Astronautinnen und Astronauten, die auf dem Mars ankommen, müssten hier dann rund 500 Tage bleiben, bis die nächste günstige Planetenstellung für einen Transfer zur Erde besteht. Auch hier würde sich mit einem höheren Energieaufwand die Zeit des Marsaufenthalts wieder verkürzen lassen, doch muss man ja - insbesondere für die Rückkehr vom Mars - die Energie bzw. die nötigen Treibstoffe für den Rückflug auch dabeihaben oder irgendwie vor Ort erzeugen, was bislang noch nicht möglich ist.

Man hat sich aber tatsächlich auch darüber Gedanken gemacht, wie sich eine komplette Marsmission innerhalb nur eines Jahres realisieren lassen könnten. Entscheidend dafür ist - neben einigen Optimierungen was die Flugbahn betrifft - vor allem die Vorbereitung: So sehen entsprechende Konzepte vor, das Raumschiff erst im Orbit zu montieren, so dass es weniger Beschränkungen in Bezug auf das Startgewicht geben würde. Auch könnte man entsprechende Treibstoffvorräte so leichter transportieren oder ggf. schon einmal vorausschicken, so dass sie nicht mitgenommen werden müssten. Dies alles sind aber Konzepte, die eine lange Vorbereitungszeit benötigten und auch sehr teuer wären.

Man muss sich natürlich auch fragen, ob eine sehr kurze Mission zum Mars, die ja auch nur einen kurzen Aufenthalt auf dem Planeten umfassen würde, eigentlich den ganzen Aufwand lohnt und ob Menschen, wenn sie schon einmal dort sind, sich nicht lieber die Zeit nehmen sollten, sich etwas gründlicher umzuschauen. (ds/27. November 2023)

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