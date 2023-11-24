Wenn sich entfernte Galaxien mit Überlichtgeschwindigkeit von uns entfernen, widerspricht das nicht Einstein?

Nichts ist schneller als das Licht und doch hat man festgestellt, dass Galaxien sich von uns entfernen und ihre Geschwindigkeit umso größer ist, je weiter sie von uns entfernt sind. Ab einer gewissen Entfernung sollten sie sich dann sogar mit Überlichtgeschwindigkeit von uns entfernen. Widerspricht das Einsteins Theorie, nach der nichts schneller sein kann als das Licht? Nein. Denn schließlich sind es nicht die entfernten Galaxien, die sich hier mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, sondern es ist der Raum dazwischen, der sich ausdehnt, weshalb die Entfernung größer wird.

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