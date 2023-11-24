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Wenn sich entfernte Galaxien mit Überlichtgeschwindigkeit
von uns entfernen, widerspricht das nicht Einstein?
Nichts ist schneller als das Licht und doch hat man festgestellt, dass Galaxien
sich von uns entfernen und ihre Geschwindigkeit umso größer ist, je weiter sie
von uns entfernt sind. Ab einer gewissen Entfernung sollten sie sich dann sogar
mit Überlichtgeschwindigkeit von uns entfernen. Widerspricht das Einsteins
Theorie, nach der nichts schneller sein kann als das Licht? Nein. Denn
schließlich sind es nicht die entfernten Galaxien, die sich hier mit
Überlichtgeschwindigkeit bewegen, sondern es ist der Raum dazwischen, der sich
ausdehnt, weshalb die Entfernung größer wird.
(ds/24. November
2023)
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