Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn eine Galaxie, deren Licht 13 Milliarden Jahre zu uns gebraucht hat, heute 30 Milliarden Jahre entfernt ist, muss sich ihr Licht nicht mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt haben? Nein, das muss es nicht: Eine Galaxie, die wir heute beobachten und deren Licht 13 Milliarden Jahre zu uns unterwegs war, ist heute rund 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das Licht der 30 Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxie sehen wir allerdings nicht, sondern das Licht, dass die Galaxie vor 13 Milliarden Lichtjahren verlassen hat. Damals war uns diese Galaxie noch deutlich näher und vieleicht "nur" etwas mehr als zwei Milliarden Lichtjahre entfernt. Dass das Licht so lange zu uns benötigt hat, liegt daran, dass sich das Universum ausgedehnt hat und dadurch die Strecke unentwegt länger wurde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.